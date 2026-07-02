Venezuelský zázrak. Po osmi dnech vyprostili z trosek živého muže
2. 7. 2026 17:34 Zahraniční
Ve venezuelském státě La Guaira, který 24. června zasáhla dvě ničivá zemětřesení, se podařilo z trosek dostat živého muže, informuje agentura AFP. Na jeho vyproštění pracovaly čtyři dny desítky záchranářů, kteří mu sondou podávali výživu, napsal španělský rozhlas Cadena SER.
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