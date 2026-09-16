Ve vsi na úpatí Velké Fatry přeběhl medvěd po návsi, poškrábal starší ženu
16. 9. 2026 10:06 Zahraniční
V obci Blatnica na úpatí slovenského pohoří Velká Fatra v úterý během dne medvěd přeběhl přes náves a škrábl starší ženu. Informoval o tom zpravodajský portál televize Joj. Napsal, že na návsi tou dobou byli lidé, včetně prodejce zeleniny a květin.
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