Podle exministra zahraničí Cyrila Svobody by věci do pohybu mohla dát až smrt britské královny Alžběty II. „Paní královna komunikovala s desítkami premiérů. Ona byla tou kontinuitou spojující řadu osobností,“ souhlasí náměstek ministra zahraničí Aleš Chmelař. Sám si myslí, že k odtržení některé z částí Spojeného království by mohlo dojít spíše až v horizontu 15 až 20 let.

video: iDNES.tv