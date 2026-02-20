Sagrada Familia dosáhla svého nejvyššího bodu
20. 2. 2026
Barcelonský chrám Svaté rodiny – Sagrada Familia – dosáhl v pátek svého nejvyššího bodu. Dělníci totiž instalovali horní část kříže na věži Ježíše Krista, která se tak nově tyčí do výšky 172,5 metrů. Věž bude oficiálně otevřena 10. června, ke 100. výročí úmrtí architekta Antoniho Gaudího, který chrám navrhl.
