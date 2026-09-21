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Z děsivé Věže teroru je adresa, kde chcete bydlet

Zahraniční
Vypadá jako betonové monstrum, kterému by se člověk při hledání bydlení raději vyhnul. Londýnská Trellick Tower však vznikla jako mimořádně promyšlený experiment, s řadou chytrých technických řešení. Z obávaného domu se špatnou pověstí se nakonec stala ceněná architektonická ikona.
video: Instagram/@sayhito_
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