Video týrání štěněte vyvolalo v Číně protesty. Muže zadržela policie
27. 6. 2026 15:00 Zahraniční
Záběry muže, který na balkoně v čínském Chongqingu bije štěně, vyvolaly vlnu pobouření a přiměly místní obyvatele k zásahu. Po konfrontaci s podezřelým zachránili z jeho bytu tři zanedbané psy. Případ přerostl v neobvyklé protesty stovek lidí a znovu otevřel debatu o nedostatečné ochraně zvířat v Číně.
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