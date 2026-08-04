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Video zachytilo násilný útok na francouzskou jeptišku v Jeruzalémě

Zahraniční
Před Cenáklem na hoře Sion v Jeruzalémě byla napadena francouzská katolická jeptiška. Z útoku je podezřelý 36letý židovský extremistický osadník, kterého po zveřejnění záběrů incidentu zadržela izraelská policie. Okolnosti případu nadále vyšetřují úřady.
video: X / @ShadabKKC
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