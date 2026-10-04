Pandora otevřela největší šperkařskou továrnu světa. Pohání ji udržitelná energie
4. 10. 2026 18:58 Zahraniční
Dánská firma Pandora otevřela ve Vietnamu největší výrobnu šperků na světě. Továrna za 150 milionů dolarů je poháněna výhradně energií z obnovitelných zdrojů a využívá stoprocentně recyklované materiály.
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