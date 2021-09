VIDEO: Zemřel vietnamský Tarzan, žil 40 let v džungli na útěku před Američany Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vietnamec Ho Vang Lang, který společně se svým otcem v roce 1972 utekl do džungle před americkými vojáky a žil tam primitivním způsobem života více než čtyřicet let, podlehl rakovině jater. Z divočiny se tento skutečný Tarzan do civilizace dostal teprve v roce 2013. Od té doby se jeho zdravotní stav už jen zhoršoval.

video: Reuters