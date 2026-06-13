Vinařská ikona Bordeaux upadá. Zdejší vína už nepijí ani místní
13. 6. 2026 11:00 Zahraniční
Francouzské Bordeaux patřilo k nejvyhlášenějším vinařským oblastem světa. Dnes se však potýká s poklesem zájmu, místní vína považují současní konzumenti za příliš konzervativní a předražená. Možná překvapivě je už nepijí ani milovníci vína v samotném Bordeaux.
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