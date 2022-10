VIDEO: V Indii se zřítil visutý most, nejméně 40 lidí přišlo o život Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V Indii se zřítil visutý most, nejméně 40 lidí přišlo o život

V indickém státě Gudžarát se zřítil visutý most. Nejméně 30 lidí přišlo o život a řada dalších byla zraněna. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na vládní představitele. V době neštěstí se na mostě podle místních médií nacházely více než čtyři stovky lidí. Média upozorňují, že stavba byla po renovaci znovu uvedena do provozu před pěti dny.

video: Scopal, Twitter / @realzaidzayn