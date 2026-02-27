Vítězní zelení. Volby obrací britskou politiku vzhůru nohama

Doplňovací parlamentní volby v obvodu Gorton a Denton v jihovýchodním Manchesteru vyhrála kandidátka zelených Hannah Spencerová. Na druhém místě skončila protiimigrační Reform UK, vládní labouristé obsadili třetí místo. Porážka ještě zvyšuje tlak na britského premiéra Keira Starmera, který čelí nepopularitě ve volebních průzkumech a kauzám spojeným s vazbami zástupců jeho strany na amerického sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina.
video: Reuters
