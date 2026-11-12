Vítězství jen naoko. Rusové falšují dobytí měst pomocí AI
12. 11. 2026 12:58 Zahraniční
Ruští vojáci a prováleční blogeři šíří videa vytvořená pomocí umělé inteligence, aby předstírali postup na ukrajinském území, které má Kyjev stále pod kontrolou. Podle amerického Institutu pro studium války (ISW) tím pomáhají vytvářet dojem, že ruské vítězství na bojišti je nevyhnutelné.
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