Silný vítr v Brazílii sundal z podstavce repliku sochy Svobody

Zahraniční
Silný vítr vyvrátil repliku sochy Svobody před nákupním centrem ve městě Guaíba na jihu Brazílie. Pondělní drama se obešlo bez zranění, ale záběry sochy, která se poroučí k zemi, se staly virálními na sociálních sítích.
video: Reuters
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:59

Požár poničil historicky zajímavou chatu
Domácí
16. 12. 2025 11:14
01:13

Australský premiér navštívil v nemocnici hrdinu z Bondi Beach
Zahraniční
16. 12. 2025 11:04
00:30

Potkalo je devítinásobné štěstí. Život s tolika dětmi ale není lehký
Společnost
16. 12. 2025 10:58
00:28

Silný vítr v Brazílii sundal z podstavce repliku sochy Svobody
Zahraniční
16. 12. 2025 10:44
00:53

Policisté apelují na řidiče, ať v mlze zapnou správná světla
Domácí
16. 12. 2025 10:06
30:39

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom
Rozstřel
16. 12. 2025 10:00
01:40

Dvouplošník Tiger Moth na leteckém dni v Hosíně
Technika
16. 12. 2025 9:50
00:36

Ve škole u Moskvy útočil žák nožem, nejméně jedno dítě přišlo o život
Zahraniční
16. 12. 2025 9:42
01:56

Trailer k filmu Tanec s medvědem
Společnost
16. 12. 2025 9:26
00:40

Vraždu režiséra zavinila jeho posedlost Trumpem, řekl prezident
Zahraniční
16. 12. 2025 9:12
00:47

Americké námořnictvo rozstřílelo tři lodě pašeráků
Zahraniční
16. 12. 2025 8:26
01:22

Centrum Prahy je během adventu plné turistů
Domácí
16. 12. 2025 7:00
00:44

Hrušovany nad Jevišovkou trápí černá skládka stavebního odpadu
Domácí
16. 12. 2025 6:16
02:19

Praha jako „evropská vesnice“? Taxikáři šidili cizince už v roce 1925
Technika
16. 12. 2025 0:06
02:51

Vánočně vyzdobené hasičské cisterny projely Prahou
Domácí
16. 12. 2025 0:06
01:44

Muž měl v Děčíně ohrožovat svou rodinu sečnou zbraní
Krimi
15. 12. 2025 20:16
05:39

Turek by se ke kauzám měl postavit jako chlap, řekl Pavel
Domácí
15. 12. 2025 19:32
01:34

„Uráží nás to, čelíme tlaku.“ Vetchý promluvil o prověřování dronové sbírky
Domácí
15. 12. 2025 19:16
01:10

Naše jednání nejsou nikdy jednoduchá, řekl Zelenskyj
Zahraniční
15. 12. 2025 18:28
00:48

Ukrajinci zničily ruskou ponorku třídy Varšavjanka
Zahraniční
15. 12. 2025 17:52

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.