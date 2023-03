VIDEO: Vladimir Putin navštívil okupovaný Mariupol Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vladimir Putin navštívil okupovaný Mariupol

Ruský prezident Vladimir Putin navštívil okupovaný ukrajinský Mariupol. Do strategického přístavu, který Rusko ovládlo loni v květnu, přiletěl vrtulníkem nedlouho poté, co v sobotu navštívil anektovaný poloostrov Krym. Podle agentury TASS poté zamířil do Rostova na Donu na jihozápadě Ruska.

video: AP