Vladimir Putin navštívil jedno z velitelství ruských sil
26. 10. 2025 10:16 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Ruský prezident Vladimir Putin navštívil jedno z velitelství ruských sil, které jsou zapojeny do bojů na Ukrajině, uvedly ráno agentury s odvoláním na mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova. Podle ruské státní TASS si Putin v přítomnosti šéfa generálního štábu Valerije Gerasimova a dalších velitelů poslechl hlášení o situaci v prostoru „Speciální vojenské operace“, jak Moskva označuje ruskou agresi vůči Ukrajině.
