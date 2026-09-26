Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Pobaltí utiskuje ruskojazyčnou menšinu, reagujeme jen humanitárně, řekl Putin

Zahraniční
Rusko se nepřipravuje k žádnému střetu s Evropou. V pátek to podle agentury Interfax prohlásil ruský prezident Vladimir Putin. Zároveň řekl, že Rusko ví o tom, že pobaltské republiky porušují práva ruskojazyčných obyvatel, na což ale Moskva odpovídá humanitárními prostředky.
video: Reuters
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:14

Suché lesy na Vysočině zkropil déšť, sběrači spěchají na hřiby
Domácí
26. 9. 2026 9:20
00:40

Čínská první dáma poutá pozornost. S Melanií mluvila anglicky bez tlumočníka
Zahraniční
26. 9. 2026 8:48
01:04

Pobaltí utiskuje ruskojazyčnou menšinu, reagujeme jen humanitárně, řekl Putin
Zahraniční
26. 9. 2026 8:40
00:27

Bartoňova útulna v Pekle prošla zčásti opravou
Domácí
26. 9. 2026 7:14
03:06

Chci si dát pauzu a věnovat se rodině, oznamuje herečka Karolína Krézlová
Společnost
26. 9. 2026 0:06
03:00

Duxford
Technika
26. 9. 2026 0:06
02:14

Reakce zatím lechtají ego. Přísná jsem, ale nikdy ne zlou formou, říká nová porotkyně StarDance
Společnost
26. 9. 2026 0:06
00:41

Túra na hranici s Ruskem. Norskou tundrou vedou stezky pod dohledem kamer
Zahraniční
26. 9. 2026 0:06
03:25

Pražská Zoo představila pětici gepardích koťat
Domácí
26. 9. 2026 0:06
02:24

Závan automobilové nostalgie na Pankráci. OC Arkády připravily novou výstavu
Technika
26. 9. 2026 0:06
01:14

Si s Trumpem se dohodli na novém obsahu vztahů, mluví o velkém pokroku
Zahraniční
25. 9. 2026 20:06
00:42

V Rovensku začali odebírat ženám vzorek DNA kvůli smrti dítěte
Krimi
25. 9. 2026 19:04
01:27

Lovec a Jan Žižka. Testy českých dronů
Domácí
25. 9. 2026 18:06
00:30

Český interceptor Lovec sestřelil prvního šáheda
Zahraniční
25. 9. 2026 18:06
01:03

Papež Lev XIV. zahájil návštěvu Francie, v Paříži se setkal s Macronem
Zahraniční
25. 9. 2026 17:34
01:10

Do dokončení T Areny zbývá poslední měsíc
Domácí
25. 9. 2026 17:20
01:14

Házenkáři Lovosic hráli před školáky
Sport
25. 9. 2026 16:32
00:32

V brněnské Vidě! budují nové Dětské science centrum
Domácí
25. 9. 2026 15:28
00:39

Zpěvačka předvedla na přehlídkovém mole bizarní show. Stříkala mléko
Společnost
25. 9. 2026 15:20
00:34

Na pohřeb byznysmena Morávka dorazily zástupy lidí
Domácí
25. 9. 2026 14:16

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×