Přímý zásah, vlak smetl kamion na přejezdu

Zahraniční
Kamera v Brazílii zachytila dramatickou nehodu, při níž se na železničním přejezdu srazil vlak s nákladním vozem. Navzdory děsivým záběrům nehodu přežili jak řidič, tak spolujezdec.
video: AP
