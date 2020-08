VIDEO: Adrenalinová zábava. Skočte, než vás přejede vlak Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Adrenalinová zábava. Skočte, než vás přejede vlak

Adrenalinové video pořízené partou kamarádů z amerického státu Connecticut pobouřilo širokou veřejnost. Ze záběrů je patrné, že si mladící tuto nebezpečnou zábavu náramně užívají. Kamarádi se rozestoupili podél kraje mostu a čekali na příjezd vlaku. Jakmile se vlak přiblížil do těsné blízkosti, postupně seskočili do řeky, nad kterou se most tyčil. Nebezpečné hrátky dokumentovali další přátelé z břehu řeky.

video: Reuters