Vlak ve Španělsku narazil do jeřábu, několik lidí je zraněných
22. 1. 2026 14:36 Zahraniční | Zprávy z dráhy
Na jihovýchodě Španělska v provincii Murcia narazil osobní vlak do jeřábu, podle prvních zpráv místních médií bylo několik lidí lehce zraněno. Tato nehoda je už třetí na železnici ve Španělsku za méně než týden.
