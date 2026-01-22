Vlak ve Španělsku narazil do jeřábu, několik lidí je zraněných

Zahraniční | Zprávy z dráhy
Na jihovýchodě Španělska v provincii Murcia narazil osobní vlak do jeřábu, podle prvních zpráv místních médií bylo několik lidí lehce zraněno. Tato nehoda je už třetí na železnici ve Španělsku za méně než týden.
video: X/@UncoverReport
