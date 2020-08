VIDEO: Muž si nestříhal vlasy po dobu 80 let. Spletl si je do pětimetrového dredu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pět metrů dlouhé vlasy zajisté neuvidíte každý den, avšak 92letý muž žijící ve Vietnamu se přesně takovými pyšní. Již osmdesát let si nestříhá vlasy, ale dokonce jim nevěnuje ani žádnou péči. Věří, že jak se člověk narodí, tak by měl také nedotčen zemřít. Z tohoto důvodu je ani nečeše. Myslí si, že pokud by vlasy ustřihl, zemřel by. Postupem let se mu tak vlasy spletly do pět metrů dlouhého dredu, který ukrývá pod svým oranžovým turbanem.

video: Reuters