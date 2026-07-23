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Další vlna amerických útoků na Írán. Trump pohrozil ničením mostů a elektráren

Zahraniční
Spojené státy dokončily další vlnu vzdušných úderů na Írán. Na síti X to oznámilo oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM). Útok začal ve středu v 17:30 východoamerického času (23:30 SELČ) a trval pět hodin. Americký prezident Donald Trump ještě předtím Íránu pohrozil.
video: X/@RealBababanaras
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