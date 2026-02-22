Obří vlny v portugalském Nazaré fascinují stovky lidí

Zahraniční
Na pobřeží portugalského městečka Nazaré se vlny Atlantského oceánu zvedají do impozantních výšek. Video zachycuje lidi stojící na útesech, kteří s úžasem sledují a natáčejí mohutné masy vody tříštící se o pobřeží.
video: X/@Rainmaker1973
