Na letišti Vnukovo pozatýkala ruská policie desítky příznivců Navalného

Policisté zadrželi na mezinárodním letišti Vnukovo desítky příznivců opozičního aktivisty Navaľného. Navaľnyj oznámil svůj návrat do Ruska poté, co podstoupil léčbu v Německu. V srpnu 2020 byl Navalny hospitalizován v ruském Omsku poté, co onemocněl při letu z Tomsku do Moskvy, a poté byl převezen k léčbě do Německa. Německá vláda potvrdila, že byl otráven nervovým agentem typu Novičok.

video: Reuters