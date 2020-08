VIDEO: Muži skočili do vodopádu a zmizeli. Video je hitem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Muži skočili do vodopádu a zmizeli. Video je hitem

Majitel instagramového účtu Frederica Esnaulta z Norska natočil video, které se stalo hitem internetu. Muž se svým kamarádem totiž skočili do vodopádu u jamajského města Port Antonio a zdánlivě zmizeli. Vysvětlení je však prosté. Malebný vodopád vede do jeskyně, kde se hromadí podzemní voda. "Proud nás zavedl do černočerné tmy," citovaly tvůrce videí Esnaulta zahraniční agentury. Po skoku oba turisté bez zranění vyplavali na souš.

video: Instagram: @fredericesnault