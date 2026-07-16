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Vojáku, máte dost testosteronu? Hegseth chystá testy, chce zvýšit výkonnost armády

Zahraniční
Americký ministr obrany Pete Hegseth oznámil, že vojáci starší třiceti let budou nově při pravidelných každoročních lékařských prohlídkách podstupovat měření hladiny testosteronu. Schválený screeningový program podle něj zajistí, aby měli „správné hladiny testosteronu potřebné k nejlepšímu výkonu“. Těm s nízkými hladinami nabídnou zdarma a na dobrovolné bázi hormonální substituční terapii.
video: Reuters
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