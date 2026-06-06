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Izraelští vojáci v Hebronu stříleli na auto s civilisty, zabili sedmiměsíčního Palestince

Zahraniční | Válka v Izraeli
Izraelští vojáci v sobotu stříleli na osobní automobil v Hebronu na okupovaném Západním břehu Jordánu a zabili při tom sedmiměsíční dítě, jeho rodičům způsobili lehká zranění. Oznámilo to palestinské ministerstvo zdravotnictví. Izraelská armáda podle serveru The Times of Israel incident potvrdila a vyjádřila nad ním „hlubokou lítost“.
video: Reuters
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