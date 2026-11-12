Před Macronem a Pellegrinim zkolabovali dva vojáci
12. 11. 2026 10:26 Zahraniční
Člen čestné stráže ve středu (11. listopadu) zkolaboval ve chvíli, kdy k Elysejskému paláci v Paříži dorazil na návštěvu slovenský prezident Peter Pellegrini. Příslušníkovi stráže pomohli členové personálu a odnesli pryč. Poté Macron přivítal Pellegriniho.
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