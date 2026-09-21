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Jednotné Rusko míří k rekordnímu volebnímu výsledku. Opozici předem vyloučili

Zahraniční
První parlamentní volby, které se v Rusku konaly během války proti Ukrajině, ovládla vládnoucí strana Jednotné Rusko. Vyplývá to z výsledků po sečtení více než 95 procent hlasů. Agentura AFP píše, že jde o dosavadní rekord této strany, která politický život v Rusku ovládá více než 20 let. Reálná opozice byla z voleb vyloučena.
video: Reuters
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