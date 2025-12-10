Volby na Ukrajině můžeme mít za dva až tři měsíce, řekl Zelenskyj

Zahraniční | Válka na Ukrajině
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý prohlásil, že je připraven uspořádat na Ukrajině volby. Požádá Američany a Evropany, aby pomohli zajistit bezpečnost, a také parlament o nezbytné změny v ukrajinském právu, aby bylo možné hlasování uspořádat i během války.
video: Reuters
