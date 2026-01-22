Zelenskyj dorazil do Švýcarska na jednání s Trumpem
22. 1. 2026 13:56 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek dorazil do Švýcarsko, kde se má v Davos setkat s americkým prezidentem Donald Trump. Podle Trumpova vyslance Steva Witkoffa bylo v mírových rozhovorech dosaženo výrazného pokroku a zbývá vyřešit poslední spornou otázku. Zelenskyj původně avizoval, že se Světového ekonomického fóra nezúčastní kvůli energetické krizi na Ukrajině, do Davosu se však rozhodl odcestovat poté, co Trump oznámil jejich osobní schůzku. Jednání se mají týkat ukončení téměř čtyřleté války, bezpečnostních záruk a financování poválečné obnovy země.
