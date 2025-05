VIDEO: Pokusil se zavraždit Rushdieho, dostal 25 let. Šikanoval lidi, hájil se útočník Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Za pokus o vraždu spisovatele Salmana Rushdieho americký soud poslal na 25 let do vězení útočníka Hadiho Matara. Matar, který má americké a libanonské občanství, na známého autora zaútočil nožem v srpnu 2022 v neziskovém vzdělávacím centru na západě amerického státu New York a před publikem mu zasadil více než deset ran. Rushdie v důsledku útoku oslepl na jedno oko a utrpěl četná další poranění.

video: Reuters