U Johannesburgu našli další zohavená těla žen
17. 9. 2026 15:30 Zahraniční
Nález těl devíti žen ve stejné oblasti na předměstí jihoafrického Johannesburgu za poslední dva měsíce přiměl policii prověřit, zda spolu vraždy souvisejí a jestli za nimi stojí stejný pachatel. Po nálezu prvních sedmi těl padlo podezření na femicidu, tedy úmyslné zabíjení žen. Policie nicméně uvedla, že blízkost míst nálezů a další podobnosti jsou natolik znepokojivé, že je třeba prošetřit, zda vraždy nespáchal sériový vrah.
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