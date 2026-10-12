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Časovaná bomba u Londýna. Vrak z druhé světové ukrývá 1500 tun výbušnin

Zahraniční
Americká nákladní loď, která se před 82 lety potopila u Londýna s 1500 tunami výbušnin z druhé světové války, se pomalu rozpadá. Odborníci varují, že v nejhorším scénáři by exploze mohla vymrštit trosky až do výše tří kilometrů a vyvolat obří vlnu v ústí Temže. Britská vláda se nyní snaží zabránit katastrofě.
video: AP
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