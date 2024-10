VIDEO: Neovladatelný vrtulník sešrotoval letadlo na ploše Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Neovladatelný vrtulník sešrotoval letadlo na ploše

Na letišti v Texasu se helikoptéra vymkla kontrole a narazila do zaparkovaného letadla. Vrtulník Robinson R44 startoval z regionálního letiště Pearland, když se 27. října ráno dostal do víru, přeletěl přes bok a narazil do letadla. Záběry z průmyslových kamer ukazují, že vrtulník vířil pouze s pilotem na palubě. Jeho ocas narazil do země a odlomil se, než narazil do druhého letadla.

video: Reuters