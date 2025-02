VIDEO: Vůdce bosenských Srbů Dodik dostal rok vězení Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vůdce bosenských Srbů Dodik dostal rok vězení

Na rok do vězení a šest let mimo politiku půjde bosenskosrbský vůdce Milorad Dodik. Ten byl odsouzen za nerespektování rozhodnutí vysokého představitele pro Bosnu, který dohlíží na plnění mírové dohody z roku 1995. Dodik dříve pohrozil odtržením Republiky srbské od Bosny v případě nepříznivého rozsudku. Středeční verdikt soudu by mohl dále destabilizovat tento křehký státní útvar.

video: Reuters