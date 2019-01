VIDEO: Vůdce KLDR Kim Čong-un dorazil na návštěvu Číny Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vůdce KLDR Kim Čong-un dorazil na návštěvu Číny

Severokorejský vůdce Kim Čong-un je opět na návštěvě Číny, kam přijel na pozvání prezidenta Si Ťin-pchinga. Oznámila to čínská státní agentura Nová Čína. Podle severokorejské agentury KCNA v zemi zůstane do čtvrtka 10. ledna. Kim do Pekingu přijel speciálním vlakem. Zemi navštívil už počtvrté.

video: Reuters