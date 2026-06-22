Výbuch v Kataru poškodil největší světové centrum výroby LNG
22. 6. 2026 9:56 Zahraniční
Silná exploze a následný požár zasáhly plynové zařízení Barzan v katarském Ras Laffanu, největším světovém centru výroby zkapalněného zemního plynu. Nejméně 54 lidí utrpělo zranění a dalších 18 je pohřešováno. Příčina incidentu se vyšetřuje.
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