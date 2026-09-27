V Aténách explodoval dům. V sutinách zahynulo šest lidí
27. 9. 2026 8:50 Zahraniční
Počet obětí páteční exploze a následného zřícení budovy v aténské turistické čtvrti Plaka v sobotu vzrostl na šest poté, co záchranáři z trosek vyprostili další čtyři těla. Píší o tom agentury. Záchranáři v těžké výstroji nalezli ve dvoupodlažní budově těla šesti lidí: čtyř amerických turistů ubytovaných v prvním patře a staršího páru tvořeného Britem a Řekyní, který bydlel ve druhém patře. Oba páry turistů se v pátek odpoledne měly odbavit na aténském letišti, ale nedostavily se.
00:41
V Aténách explodoval dům. V sutinách zahynulo šest lidí
Zahraniční27. 9. 2026 8:50
05:43
Se štíhlostí je to těžké, musím si držet objem pro zpívání, říká Sarah Brightman
Společnost27. 9. 2026 0:06
01:03
Od malička mám sen být zpěvačka, říká Sophia Maria Osako
Společnost27. 9. 2026 0:06
01:06
Dioss Rebel z pera Václava Krále vznikl ve třech kusech
Domácí27. 9. 2026 0:06
00:30
Delfín v Austrálii nutí ryby zvracet, jejich vyvrhnutou potravu pak sežere
Zahraniční27. 9. 2026 0:06
01:31
Rychlovlak TGV svezl cestující mezi Paříží a Lyonem poprvé v září 1981
Zahraniční27. 9. 2026 0:06
00:49
V Praze na Vinohradech hoří byt, hasiči evakuovali lidi
Domácí26. 9. 2026 19:46
01:04
Přerovem se proháněly traktory
Domácí26. 9. 2026 18:02
00:47
Je Si zdráv? V USA se opatrně opíral o ženu
Zahraniční26. 9. 2026 16:36
09:50
Podívejte se, jak roste dálnice D35 kolem Litomyšle
Domácí26. 9. 2026 15:48
01:09
Podle jihočeského spisovatele natáčí v Krumlově film
Domácí26. 9. 2026 15:18
00:35
Děti si samy naberou, co snědí. Školní jídelna vaří bez zbytečného odpadu
Domácí26. 9. 2026 14:00
01:15
Itálie zavádí limit počtu žáků, kteří neumí italsky. Ve školách zakáže i zahalování
Zahraniční26. 9. 2026 12:52
49:54
Česká zbrojovka? To je mladá raketa s 90ti letou zkušeností, říká její technický ředitel
Domácí26. 9. 2026 12:46
01:26
Nalepovací nehty dobývají USA. Čína je chrlí po milionech
Zahraniční26. 9. 2026 12:00
01:00
Bangkok je pod vodou, ulice se změnily v řeku
Zahraniční26. 9. 2026 11:34
01:04