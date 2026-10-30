Mohutný výbuch otřásl muniční továrnou. Tři zranění
30. 10. 2026 16:34 Zahraniční
Silná exploze otřásla muniční továrnou v Granadě na jihu Španělska. Výbuch, který byl slyšet i v okolních obcích, si vyžádal nejméně tři lehce zraněné. Podle prvních informací šlo o zaměstnance podniku, kteří mají potíže se sluchem. Příčinu detonace, k níž došlo zřejmě během jedné z testovacích zkoušek, vyšetřují policisté a pyrotechnici.
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Mohutný výbuch otřásl muniční továrnou. Tři zranění
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