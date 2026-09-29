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Výbuchy min na hranici Korejí zranily tři vojáky. Soul obviňuje severního souseda

Zahraniční
Pozemní miny, které minulý týden zranily tři jihokorejské vojáky u silně opevněné hranice oddělující obě Koreje, pravděpodobně položila KLDR.
video: Reuters
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