Kdo vyhrál volby v roce 2020? Kandidát na šéfa tajných služeb USA se odpovědi vyhnul
16. 7. 2026 10:46 Zahraniční
Kandidát amerického prezidenta Donalda Trumpa na ředitele tajných služeb Jay Clayton odmítl na slyšení v Senátu říct, že demokrat Joe Biden vyhrál prezidentské volby v roce 2020. V senátním výboru pro zpravodajské služby se na to federálního prokurátora Claytona ptali demokraté. Trump opakovaně zpochybňuje výsledek voleb, v nichž s Bidenem prohrál.
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