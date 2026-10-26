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Výletní loď Mein Schiff 3 se v Bremerhavenu srazila s kontejnerovou lodí

Zahraniční
Výletní loď Mein Schiff 3 se při vyplouvání z Bremerhavenu srazila s kontejnerovou lodí. Záběry zachytily silný náraz, při kterém bylo zřejmě poškozeno několik záchranných člunů. Podle dosavadních informací se nikdo nezranil, příčinu nehody vyšetřují úřady.
video: X / @KarlKautabak
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