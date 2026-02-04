Disney Adventure je největší osobní lodí, která proplula Panamským průplavem
Panamský průplav zaznamenal v pondělí 2. února významný milník, když jím poprvé proplula výletní loď Disney Adventure typu Neopanamax. Jde o největší osobní loď co do kapacity a tonáže, která kdy touto vodní cestou proplula. Loď o hrubé tonáži 208 000 tun, provozovaná společností Disney Cruise Line, která je schopná přepravit přibližně 6 700 cestujících, dokončila průjezd v rámci své poziční plavby a proplula plavebními komorami Agua Clara v panamské provincii Colón. Plavba této obří výletní lodi o délce 342 metrů a šířce 46,4 metru „prokázala schopnost kanálu zvládat přepravu s vysokou kapacitou s přesností a spolehlivostí,“ uvádí oficiální informace.
