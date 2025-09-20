Žádné děti ani koktejly. Výletní společnost pořádá netradiční plavby

Zahraniční
Viking Holdings je provozovatel luxusních výletních lodí, který rád říká ne. Šestnáctibodový seznam společnosti popisuje, co není povoleno na říčních a oceánských lodích, včetně dětí, nápojů pod slunečníkem a kasin. Místo toho, aby se Viking snažil ohromit cestovatele okázalými novými prvky, drží se při uvádění nových lodí na trh svého klasického designu. Vedoucí pracovníci společnosti Viking tvrdí, že striktní přístup společnosti k tomu, jaké budou a nebudou její dovolené, pomáhá udržovat lodě plné tváří v tvář nové konkurenci v říčním prostoru a moři větších lodí vhodných pro děti, které se hemží zábavou a atrakcemi.
video: Instagram / vikingcruises
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:19

Ukrajinci zasáhli rafinerii v ruském Saratově
Zahraniční
20. 9. 2025 13:10
00:40

Tisíce lidí obdivovaly v Pardubicích největší lanový most, obchvat se brzy otevře
Domácí
20. 9. 2025 12:34
00:59

Kamion u Zlíchovského tunelu narazil do svodidel, na silnici vytekla nafta
Krimi
20. 9. 2025 12:10
01:51

Žádné děti ani koktejly. Výletní společnost pořádá netradiční plavby
Zahraniční
20. 9. 2025 12:00
01:20

Divadlo a filharmonie ve Zlíně startují jubilejní 80. sezonu
Domácí
20. 9. 2025 10:10
01:40

Stavba D35 se potýká s vážnou komplikací
Domácí
20. 9. 2025 10:00
00:54

Na hřišti Viagemu přistál vrtulník, přivezl hráčům nové dresy
Sport
20. 9. 2025 8:00
02:21

iPhone Air není jenom tenký mobil, má i další přednosti
Technika
20. 9. 2025 0:06
02:11

Obří formace spitfirů a hurricanů připomněla v Duxfordu 80. výročí konce druhé světové války
Technika
20. 9. 2025 0:06
01:13

V rodinné skupině goril v Zoo Praha řádí tři mláďata
Lifestyle
20. 9. 2025 0:06
01:57

Rozhovor s Rauno Altonenem, vítězem Rallye Monte Carlo 1967
Domácí
20. 9. 2025 0:06
03:08

Příliš se zastáváte manžela. I taková odmítnutí přiznává Alex Mynářová
Společnost
20. 9. 2025 0:06
02:14

V gorilí rodině s mláďaty to v Zoo Praha žije, Richardova samčí skupina je klidnější
Lifestyle
20. 9. 2025 0:06
00:47

Jidášovo Ucho. Fenomén čínské kuchyně je elixírem zdraví
Domácí
19. 9. 2025 20:00
00:36

Rozbalili jsme nálož novinek od Applu. Z některých jsme nadšení
Technika
19. 9. 2025 18:56
00:47

Archeologové pracují na D11 z Jaroměře do Trutnova
Domácí
19. 9. 2025 18:12
01:02

Potápěči v Řecku objevili vrak sesterské lodi Titanicu
Zahraniční
19. 9. 2025 18:00
01:55

Bude za to pykat? Solovjov odhalil sídlo elitní jednotky
Zahraniční
19. 9. 2025 17:08
00:20

Z Jiříkova odjel poslední kamión naložený sklolaminátem
Krimi
19. 9. 2025 17:04
00:31

Albánie nebo Arménie? Trump neumí zeměpis
Zahraniční
19. 9. 2025 16:12

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.