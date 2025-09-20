Žádné děti ani koktejly. Výletní společnost pořádá netradiční plavby
20. 9. 2025 12:00 Zahraniční
Viking Holdings je provozovatel luxusních výletních lodí, který rád říká ne. Šestnáctibodový seznam společnosti popisuje, co není povoleno na říčních a oceánských lodích, včetně dětí, nápojů pod slunečníkem a kasin. Místo toho, aby se Viking snažil ohromit cestovatele okázalými novými prvky, drží se při uvádění nových lodí na trh svého klasického designu. Vedoucí pracovníci společnosti Viking tvrdí, že striktní přístup společnosti k tomu, jaké budou a nebudou její dovolené, pomáhá udržovat lodě plné tváří v tvář nové konkurenci v říčním prostoru a moři větších lodí vhodných pro děti, které se hemží zábavou a atrakcemi.
01:19
Ukrajinci zasáhli rafinerii v ruském Saratově
Zahraniční20. 9. 2025 13:10
00:40
Tisíce lidí obdivovaly v Pardubicích největší lanový most, obchvat se brzy otevře
Domácí20. 9. 2025 12:34
00:59
Kamion u Zlíchovského tunelu narazil do svodidel, na silnici vytekla nafta
Krimi20. 9. 2025 12:10
01:51
Žádné děti ani koktejly. Výletní společnost pořádá netradiční plavby
Zahraniční20. 9. 2025 12:00
01:20
Divadlo a filharmonie ve Zlíně startují jubilejní 80. sezonu
Domácí20. 9. 2025 10:10
01:40
Stavba D35 se potýká s vážnou komplikací
Domácí20. 9. 2025 10:00
00:54
Na hřišti Viagemu přistál vrtulník, přivezl hráčům nové dresy
Sport20. 9. 2025 8:00
02:21
iPhone Air není jenom tenký mobil, má i další přednosti
Technika20. 9. 2025 0:06
02:11
Obří formace spitfirů a hurricanů připomněla v Duxfordu 80. výročí konce druhé světové války
Technika20. 9. 2025 0:06
01:13
V rodinné skupině goril v Zoo Praha řádí tři mláďata
Lifestyle20. 9. 2025 0:06
01:57
Rozhovor s Rauno Altonenem, vítězem Rallye Monte Carlo 1967
Domácí20. 9. 2025 0:06
03:08
Příliš se zastáváte manžela. I taková odmítnutí přiznává Alex Mynářová
Společnost20. 9. 2025 0:06
02:14
V gorilí rodině s mláďaty to v Zoo Praha žije, Richardova samčí skupina je klidnější
Lifestyle20. 9. 2025 0:06
00:47
Jidášovo Ucho. Fenomén čínské kuchyně je elixírem zdraví
Domácí19. 9. 2025 20:00
00:47
Archeologové pracují na D11 z Jaroměře do Trutnova
Domácí19. 9. 2025 18:12
01:02
Potápěči v Řecku objevili vrak sesterské lodi Titanicu
Zahraniční19. 9. 2025 18:00
01:55
Bude za to pykat? Solovjov odhalil sídlo elitní jednotky
Zahraniční19. 9. 2025 17:08
00:20
Z Jiříkova odjel poslední kamión naložený sklolaminátem
Krimi19. 9. 2025 17:04
00:31