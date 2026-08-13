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Výbuch v přístavu v Rotterdamu má jednu oběť

Zahraniční
Nejméně jeden člověk zemřel a několik dalších utrpělo zranění při explozi v přístavu v Rotterdamu. Příčina výbuchu zatím není známá a okolnosti incidentu vyšetřují úřady. V přístavu však už předtím zaznamenali dva další incidenty.
video: Reuters
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