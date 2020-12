VIDEO: Vyšetřovatelé z WHO jsou vítáni, říkají obyvatelé Wu-chanu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vyšetřovatelé z WHO jsou vítáni, říkají obyvatelé Wu-chanu

Obyvatelé Wu-chanu uvedli, že uvítají vyšetřovatele ze Světové zdravotnické organizace (WHO). Přejí si, aby navštívili jejich město a podívali se na původ nemoci COVID-19. Sdělili to poté, co organizace oznámila, že mezinárodní tým vyšetřovatelů původu koronaviru odcestuje v lednu do Čína.

video: Reuters