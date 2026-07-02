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Vyšplhali na vrchol Empire State Building a zasnoubili se, zatkla je policie

Zahraniční
Muž se ženou skončili v policejní vazbě poté, co vyšplhali na vrchol newyorského mrakodrapu Empire State Building. Rozvinuli tam transparent s nápisem o míru a lásce. Na sociálních sítích pak sdíleli fotografie svého zasnoubení.
video: Reuters
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