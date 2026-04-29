Psí robomiliardáři mají ukázat, jak nás ovlivňují technologie a algoritmy
29. 4. 2026 12:50 Zahraniční
Po berlínském muzeu se procházeli robotičtí psi s hyperrealistickými silikonovými hlavami, které byly vytvořeny podle světově proslulých osobností – včetně Elona Muska, Marka Zuckerberga, Jeffa Bezose, Andyho Warhola nebo Pabla Picassa. Tito psi, kteří v pravidelných intervalech „vypouštějí“ vytištěné snímky svého okolí zachycené vestavěnými kamerami, jsou součástí interaktivní instalace amerického umělce Beepleho (Mikea Winkelmanna), která je v současné době k vidění v berlínské Neue Nationalgalerie. Podle organizátorů je výstava komentářem k tomu, jak jsou naše vnímání formována algoritmy a technologickými platformami.
