VIDEO: Ze vzácných předválečných záběrů židovské čtvrti v Polsku vznikl film Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ze vzácných předválečných záběrů židovské čtvrti v Polsku vznikl film

Glenn Kurtz našel kotouč s filmem v rohu skříně svých rodičů na Floridě v roce 2009. V promáčknutém hliníkovém obalu byl celuloid, který vinou horka a vlhkosti vypadal jako hrouda kompaktní hmoty, část záběrů z něj ale někdo v 80. letech přetáhl na videokazetu, takže si Kurtz mohl udělat obrázek o tom, co na něm je. Barevný záznam života židovské čtvrti v polském městě Nasielsk těsně před druhou světovou válkou. Na základě tříminutové sekvence vznikl nově celovečerní dokumentární film, který záběrům dává další rozměr, napsal list The New York Times.

video: US Holocaust Memorial Museum/Glenn Kurtz